盛岡〜青森の200kmを深夜に走行IGRいわて銀河鉄道は、ツアー「団体臨時夜行快速あさむし・ひめかみ」を2026年4月24日（金）〜25日（土）にかけて開催します。この企画では、盛岡〜青森の200kmを深夜に走行し、かつての夜行列車の雰囲気を体験することができます。【画像】長い！これが盛岡〜青森「夜行快速」の運行時刻＆運行ルートです盛岡発の「快速あさむし」は2026年4月24日（金）、青森発の「快速ひめかみ」は4月25日（土