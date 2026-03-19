エアキャップ・ホールディングスは、エアバスA320neoファミリーを100機追加発注した。内訳は、エアバスA320neo型機23機とエアバスA321neo型機77機。エアキャップにとって、エアバスA320neoファミリーの過去最大規模の発注となる。エアバスA320ファミリーは、世界で19,000機以上を受注した単通路機。最大50％の持続可能な航空燃料（SAF）で運航が可能で、2030年までに100％に引き上げることを目指している。エアキャップ・ホールデ