パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、「コンパクトミラー付きマグネットモバイルバッテリー」を発売した。価格は2750円。 ピンク 「コンパクトミラー付きマグネットモバイルバッテリー」は、MagSafe対応のモバイルバッテリー。背面に装着するだけで最大7.5Wのワイヤレス充電が行える。また、ミラー部分にはディスプレイ表示が内蔵される。 対応機種