寒さが染みる真冬はほかほかと湯気の立ち上る極上の“あったかスイーツ”が最高のしあわせ♪やさしい口どけで、心までとろけそうなフワフワ系や鉄器の上で焼かれたアツアツ系までバラエティ豊かにご紹介。香り・味・食感でカカオ×焼き芋を楽しみ尽くす『nib』＠茅場町渋沢栄一の邸宅跡地に建つ日証館に、『nib』の看板が灯されたのは約1年前。気鋭のショコラティエ・眞砂（まなご）翔平さんが立ち上げた、チョコレートだけじゃな