WBCでは改めて存在感を示した吉田。チームでのポジション争いにも競り勝ちたいところだ(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の戦いを終え、ここから各選手はそれぞれ所属球団でのシーズン開幕に備える。メジャーリーガーとして日本チームを牽引した1人、吉田正尚も在籍4年目となるレッドソックスで新たなシーズンに臨む。【動画】「一流の振る舞いだ」三塁線に整列した侍戦士た