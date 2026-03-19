ペレスとボッタスというベテランは、キャデラックをどう変えていくだろうか(C)Getty Images今季よりF1新規参入のキャデラックは、ここまで下位のポジションでのレースが続いている。それでも、第2戦中国GPでは2台が完走と、今後に向けての好材料とも言うべき結果を残した。【動画】開幕戦レース開始直後のアロンソのオンボードカメラ映像を見る開幕戦のオーストラリアGPではセルジオ・ペレスが決勝16位、バルテリ・ボッタスは