WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表・侍ジャパンの中村悠平選手が18日、所属するヤクルトの練習に参加しました。同日の巨人とのオープン戦での試合前練習に姿を現した中村選手。チームメートと体を動かしたほか、巨人・亀井善行外野守備兼走塁コーチらに挨拶する場面もありました。中村選手は「まだ少し時差ぼけですっきりしない部分がある」と現在の体調面を明かすと、「逆に体を動かしてなるべ