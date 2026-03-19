アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室は、高市首相の台湾有事をめぐる2025年の国会答弁に関し、「中国は台湾の独立運動を後押しすることを懸念している可能性が高い」などとする報告書を公表しました。アメリカの国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を公表しました。報告書では高市首相が、台湾有事は「存立危機事態」になり得るとした2025年の国会答弁について、「日本の体制で大きな重みを持ち、現職の首