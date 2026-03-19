日本で開催中のゴッホ展は大盛況。しかし、ゴッホの絵は生前ほとんど認められていなかった。美術史作家の井上響さんは「ゴッホは油絵の色彩において、それまでの常識を破壊。現代美術にもつながる革命を起こした」という――。※本稿は、井上響『ムンクは何を叫んでいるのか？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■ひまわりが満開ではないワケ黄色い花瓶に生けられた、黄色いひまわり。黄色い背景。画面全体が太陽の