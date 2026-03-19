タレントの鳥居みゆきが１８日付で自身のインスタグラムを更新。この日に４５歳の誕生日を迎えたことを明かした。「誕生日なんですありがとうございます。ネンイチにいつもあるよね」と書き出し、「四捨五入したら５０ですし四捨五捨したら４０ですし中間はどっちにも転べていいのですけど悩んだ時はアラ〇〇じゃなく〇〇オーバーって言えば何歳を言ってもいいと気づきました」とつづり、カラフルな衣装を身にまとい、顔を白く