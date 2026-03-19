栃木県の交差点で大型トレーラーなど、合わせて7台がからむ事故がありました。18日午後8時すぎ栃木市岩舟町の国道の交差点で、大型トレーラーが右折していた乗用車に衝突し、そのはずみで対向車線にいた車5台に衝突するなどしました。大型トレーラーの男性運転手と、乗用車に乗っていた女性2名がけがをして病院に搬送されました。