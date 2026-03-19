第6回WBC決勝●米国2−3ベネズエラ○＜現地時間3月17日ローンデポ・パーク＞第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラが米国を破って初優勝。守護神のダニエル・パレンシア投手（26）は5登板ノーヒットと各国の強打者をねじ伏せ、胴上げ投手となった。現地17日に行われた米国との決勝戦。ベネズエラは終盤に2点差を追いつかれながらも、9回表にエウヘニオ・スアレスの適時二塁打ですぐさま