大谷がオープン戦に登板、4回1/3を無失点【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に登板した。5回1死を取ったところで降板。無失点の好投に球場は大きな拍手に包まれた。今季初マウンドは最速99.9マイル（約160.8キロ）を記録し、4年ぶりのオープン戦白星をつかんだ。完璧な立ち上がりだった。わずか5球で3者凡退に切り抜