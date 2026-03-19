Why Japan?私が日本でプレーする理由ドミトリー・ムセルスキー／サントリーサンバーズ大阪ロングインタビュー第４回（全４回）サッカーのJリーグだけでなく、バレーボールのSVリーグにも、さまざまな国からやってきた外国籍選手が在籍している。彼らはなぜ、日本を選んだのか。そしてこの国で暮らしてみて、コートの内外でどんなことを感じているのか。シリーズ初のバレーボール選手は、先日、今シーズンかぎりでの現役引退