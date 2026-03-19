今から22年前、高市早苗氏は自民党議員の山本拓氏と結婚。その後、離婚したのちに同氏と再婚したが、初婚時は夫の姓（山本）になった。大下英治『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）によると、最初の結婚前から夫婦別姓に反対し、旧姓の通称使用の機会を広げようとしていたという――。※本稿は、大下英治『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）の一部を再編