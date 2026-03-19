なぜぼくは存在するのか？なぜ悪いことをしてはいけないのか？3月19日発売の新刊『完成版〈子ども〉のための哲学』では、素朴なギモンを素手で考えるための、ほんとうの哲学のやり方が示されます。刊行から30年、世代を超えて読み継がれる名著の完成版となる本書より「完成版まえがき」と原本の「まえがき」を公開します。（本記事は永井均『完成版〈子ども〉のための哲学』より抜粋・編集したものです）完成版まえがき今回、「