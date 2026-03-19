一時期盛り上がりを見せていた『相席屋』だが、店舗数は全盛期から9割以上減り、今では7店舗（2026年2月時点）へと沈静化してしまった。しかし実は、相席飲食業界が衰退しているわけではない。クラウドエヌが運営する『オリエンタルラウンジ』と、その系列店『ag（アグ）』はいまだに突出して人気を集めている。では、実際に店舗を訪れる女性客は、どのような動機で来るのか？それをを探るため、前の記事『マチアプはメッセージも1