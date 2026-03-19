高市首相が、官邸に招いたアメリカのテック企業、パランティア・テクノロジー社。前編ではその実態が、CIA資金で作られ、Googleすら逃げ出した「殺人にもつながるAI」を開発している企業であり、創業者の倫理に外れた発言も度々問題になっていることを確認した。【前編はこちら→『【日本人が知らない】高市総理が急接近した「ピーター・ティールのＡＩ企業」の壮絶実態』】そうした中で、同社のシステム導入に向けて動き始めてい