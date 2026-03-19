現在、大きな注目を集めている巫堂（ムーダン）兼インフルエンサーのノ・スルビが、自身の体に刻まれたタトゥーについて衝撃の事実を明かした。3月18日、ノ・スルビは自身のSNSを更新。「韓国において、私はタトゥーのせいで多くの誤解や非難を受けてきました」と切り出した。【写真】ノ・スルビの豊かな谷間とタトゥー続いて「このタトゥーは“カバーアップ（元のタトゥーを隠すための上書き）”なのです」と説明した。彼女の鎖骨