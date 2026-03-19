認知症患者全員の症状が改善した「これまで大声で怒鳴ったり、暴れたり、あるいは徘徊してしまっていた人が、落ち着いて生活できるようになったんです」そう驚くのは、東京都国立市にある介護老人保健施設「国立あおやぎ苑」で施設長を務める脳神経外科医・老年内科医の武田行広氏だ。この施設では2年以上前から認知症の予防や治療に効果が期待されているスピーカー「kikippa」を実証研究として導入。認知症患者にどのような変化が