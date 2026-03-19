大学の卒業式は、意中の女子に告白する最後のチャンス。だからといって焦って事を急ぐと「最後だからって悪あがきして…みっともない！」とかえって恋の成就から遠のいてしまうかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「恥ずかしい！女子をドン引きさせる大学卒業式でのかけこみ告白」をご紹介します。【１】袴姿に興奮しながら告白する「普段はファッションなんか絶対褒めないのに、やた