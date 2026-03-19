アーティストのコムアイさん＝本人提供 アーティストのコムアイさん（33）は環境問題に関心を持ち、積極的に発信を続けている。南米アマゾンの自然に囲まれた村での出産も経験、昨年、日本政府を相手取った気候正義訴訟の呼びかけ人にもなった彼女が、地球との向き合い方を語る。最近、夏がとても暑くなり、台風や豪雨が明らかに増えています。こんな日常生活で感じていることをもっと理解したいと、コロナ禍のころ、「