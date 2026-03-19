昨年末には政策金利が0.75％に引き上げられ、約30年ぶりの高水準となったが、このまま金融政策の正常化は進み、金利は順調に上昇していくのか。登録者数100万人超の人気YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」のすあし社長が解説する。※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』（かんき出版）の一部を再編集したものです。また、2025年12月時点の日本経済、世界情勢に基づいて執筆しています。金利を上