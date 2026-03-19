あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「チップ＆デール」の略語は？「チップ＆デール」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すとアルファベット3文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「チプデ」でした！「チプデ」とは、「チップ＆デール」を略した言葉。いたずら好きで、