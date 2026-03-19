「50年ローン」のリスク高価格・高金利時代の住宅市場において、ついに「50年ローン」や「残価設定型住宅ローン」が登場した。その内容は、２月27日に寄稿した『その住宅ローン、本当に大丈夫か…？「50年ローン」の登場にプロが凍り付いた深刻なワケ』で詳しく紹介したが、今回はその続編をお届けしたい。住宅価格の年収倍率は10倍を超え、従来の35年ローンでは届かない価格帯が現実となるなか、月々の負担を抑える仕組みとして“