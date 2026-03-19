日本の革靴市場が大きな転換点を迎えている。今年2月、業界をけん引してきた革靴ブランド「リーガル」が生産子会社チヨダシューズの工場を閉鎖すると発表し、大きな衝撃が走った。リモートワークの普及やビジネスカジュアル化の進展により、革靴を履く機会そのものが減ったためだ。特に深刻なのが、若い世代の「革靴離れ」である。それは老舗ブランドも例外ではない。国産革靴ブランド「スコッチグレイン」を展開するヒロカワ製靴