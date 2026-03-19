2026年は作家・司馬遼太郎氏の没後30年にあたる。戦後日本人に歴史小説の枠を超えて国家観、歴史観を示した国民作家の作品群は、混迷を迎える令和の今にこそ読み直されるべきではないか。思想史研究者の片山杜秀氏が、司馬文学の本質について解説する。＊＊＊司馬遼太郎さんが書いた最後の小説は清朝を舞台にした『韃靼疾風録』、エッセイではモンゴルの遊牧民の叙事詩的な作品である『草原の記』です。実は、始まりも