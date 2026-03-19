◆米大リーグオープン戦ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回１／３を１安打無失点４奪三振と好投した。６１球を投げ、最速９９・９マイル（約１６０・８キロ）だった。侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場していた大谷はドジャース復帰後初のオープン戦出場