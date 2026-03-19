近畿地方では、20日(金)から22日(日)の午前中にかけて、全般に晴れる見込みです。春本番の陽気になり、桜は開花に向かって一気に加速するでしょう。なお、スギ花粉に加えて、ヒノキ花粉が飛散しつつあります。また、20日(金)は大陸から黄砂が飛来する可能性があり、花粉症の方や呼吸器系に疾患がある方は特に注意が必要です。春本番の陽気で桜が開花へスギ花粉に加えてヒノキ花粉も19日(木)の近畿地方は天気が次第に回復し、昼ご