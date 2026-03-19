【著者インタビュー】碇雪恵さん／『そいつはほんとに敵なのか』／hayaoki books／1870円【本の内容】《誰かによって敵だと思わされている人や組織が、本当に自分の人生にとって脅威なのか、もう少し立ち止まって考えたい。／というかそもそも、敵ってなんなんだ》（「はじめに」より）。「喧嘩がしたい」「純度の高い親切」「友情の適正体重」「誰の場所でもない」「身内をつくる（実践スタート編）」「対戦じゃなくて協力モード