中東情勢の余波米国・イスラエルとイランの戦争（中東戦争）が中国経済に打撃を与えつつある。中国政府は3月9日、レギュラーガソリン価格を1リットル当たり約13円値上げして176円に設定した。値上げ幅は4年ぶりの大きさだ。中国は原油需要の約半分を中東産原油に頼っている。イラン政府は中国船舶のホルムズ海峡通過を禁止していないが、あまりにもリスクが高いため、中国の運航企業も慎重な対応を取らざるを得なくなっている。こ