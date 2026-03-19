いま再びの「ベーグルブーム」2025年頃から、ベーグルがじわじわブームだ。「ベーグル？あの固いパン？」と、思う人も多いかもしれない。ベーグルとは、もちもちした弾力が特徴のパン。輪っか状の形がドーナツと似ているが、別物だ。最近のタピオカや高級食パンほどの爆発的ブームはないものの、何度かブームがやってきている。しかし、定番化するほどには一般人気の獲得には至らず、根強いファンによってひそかに愛されている、と