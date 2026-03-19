突然ですが、「甲子園」の正式名称知っていますか？プロ野球球団がヒント…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「阪神甲子園球場」でした！甲子園とは、「阪神甲子園球場」の略で、プロ野球チーム「阪神タイガース」の本拠地です。この球場は1924年に完成し、その年の干支が十干十二支で「甲子（きのえね）」に当たっていたことから、「甲子園」という名前が付けられました。現在では単に球場を指すだけでなく、春の「選抜