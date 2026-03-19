予告画像公開アウディは、20年以上の空白を経て、今年後半に『A2』の名称を復活させる。初代モデルの精神を受け継ぐ電動クロスオーバーとなる予定だ。【画像】軽量アルミ構造にエアロボディで低燃費実現【初代アウディA2を詳しく見る】全23枚A2の復活は以前から示唆されていたが、今回、同社は記者会見で正式に認めた。また、今秋のお披露目に先立ち、新型車の予告画像を初めて公開した。新型A2 eトロンの予告画像 &#