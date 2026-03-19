元フジテレビでフリーアナウンサーの久慈暁子（３１）が１７日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「Ｄｉｎｎｅｒｗｉｔｈｍｙｈｕｓｂａｎｄお店からサプライズのデザートプレートをいただいてびっくり！夜景も綺麗でした」とつづり、黒いレース姿で食事を楽しむ姿をアップ。左手薬指には指輪がキラリと輝いている。この投稿にファンからは「綺麗で可愛い」「良いね」「美味しそう」などのコ