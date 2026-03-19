1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(56)が18日、自身のSNSを更新。紫のシースルー・キャミ姿など近影を公開し、処女小説発売を報告した。「今日は待ちに待った小説の発売日です！少し緊張していますが、皆様に小説を楽しんで頂けたらと思います」とこの日、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）が発売されたことを報告。シースルーの紫のキャミ姿のバストアップショットや、発売された本にサ