【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（3月12〜15日）【映像】反響呼んだ衝撃アクシデント（実際の様子）伝統と過酷さで知られるWRC（世界ラリー選手権）第3戦「サファリ・ラリー・ケニア」は15日に最終日を迎え、勝田貴元が自身初となる総合優勝を飾った。日本人ドライバーとしては実に34年ぶりの快挙。歴史の扉をこじ開けた勝田だが、その裏で約1分もタイムを失い、リタイア寸前の衝撃的なアクシデントを乗