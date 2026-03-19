＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】藤井アナが指摘した高安の“気になる”動き横綱・豊昇龍（立浪）と関脇・高安（田子ノ浦）が結びの一番で壮絶な睨み合いを繰り広げた。高安は時間前に立とうとする姿勢を見せ、その様子を見逃さなかった実況名物アナは「高安は“行ってもいいぞ”という感じ」と大興奮した。一体、高安はどんな動きをしたのか？25秒ほどの長い睨み合いによって館内を熱気