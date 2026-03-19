人気漫画『宇宙兄弟』が、あと3話で完結することが19日、作品公式Xにて発表された。2007年の連載スタートから19年の歴史に幕を下ろし、ネット上では惜しむ声であふれている。【画像】ついに！公開された『宇宙兄弟』完結告知ビジュアル『宇宙兄弟』は2007年12月より『モーニング』（講談社）にて連載がスタートし、幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人が主人公。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士と