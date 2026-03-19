タレントの松丸亮吾が１７日付で自身のインスタグラムを更新。鍛えられた体を公開した。「コツコツ続けている＃筋トレの成果が出てきてる気がする」とつづり、鏡の前で割れた腹筋を見せたショットをアップした。この投稿にファンからは「見た目とのギャップえぐ」「カッコいいです」「バキバキですね」「イケメン」などの声が寄せられている。