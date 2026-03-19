自分が住んでいるマンションの「修繕管理」について、当事者意識をもって考えている人は決して多くないでしょう。そして、悪徳業者この“住人の関心の薄さ”を利用するため注意が必要です。1級建築士で自宅マンション管理組合の理事長を務めた建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、自宅マンションの修繕工事でダマされないために知っておきたい、大規模修繕「発注後の流れ」を紹