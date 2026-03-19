「仕事に疲れたし、少し休みたい」と、蓄積した疲労と職場の閉塞感から早期退職に応じた安見さん（仮名・49歳）。割増金を含めた2,200万円があれば、当面の生活は安泰だと考えていました。しかし、離婚歴があり賃貸住まいの彼女にとって、その金額は「人生100年時代」を生き抜くにはあまりに心許ないものでした。事務職としての再就職も叶わず、長生きすること自体が不安になってしまった女性の事例を紹介します。「少し休みたい」