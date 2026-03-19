トヨタ次期「ハリアー」の行方は？ 新型「RAV4」から推測する次の姿とはトヨタ「ハリアー」は2020年の現行型登場から年月が経過し、次期型の動向が注目されています。プラットフォームを共有する「RAV4」が2025年12月に刷新されたことで、次期型の仕様も予測しやすくなりました。これまでの歩みと新型RAV4から予想します。「国産高級SUV」を開拓したトヨタ「ハリアー」は、1997年の初代誕生から支持を集める車種です。【画像