歴史をテーマにした授業や発信で人気を集める世界史講師・土井昭。近著『新装版 教科書から消えた世界史』（扶桑社）では、教科書では十分に扱われない近現代史や国際政治の背景を、歴史の視点から解説している。後編では、ロシアとウクライナ対立の起源から中東情勢の民族・宗教構造、そしてナショナリズムとグローバリズムの揺れ動きまで、現在の国際情勢を理解するためのヒントを聞いた。（前後編の後編） 【画像