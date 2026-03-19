世界史をわかりやすく解説する予備校講師として知られ、YouTubeやSNSでも人気を集める土井昭。近著『新装版教科書から消えた世界史』（扶桑社）では、教科書では十分に扱われない近現代史や国際政治の背景を、歴史の視点から読み解いている。【画像】書影『新装版教科書から消えた世界史』ニュースや国際情勢を理解するうえで、世界史の知識はどのように役立つのか。そして、歴史を知ることは私たちの考え方にどんな「軸