「オウムはやっていないと思っていた」幼い頃から教団の施設で育った加奈さん（仮名）にとって、麻原彰晃は疑うことのない“絶対的な存在”だった。だが中学生のある日、テレビで流れたサリン事件のニュースを見ながら、母親が放った一言によって、その世界は音を立てて崩れ始める。そして初めて気づいた教団の矛盾とは… 【画像】幼い頃からオウム教団の施設で育った加奈さん（仮名） 「オウム真理教の子どもたち 知られ