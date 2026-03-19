●天気回復傾向。日中は過ごしやすい春の暖かさ●雨上がりで花粉の飛散が活発になるおそれ。入念な対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からきょう19日(木)の未明にかけて、県内は一時本降りとなりました。この時間にかけてまとまった雨雲は東へと遠ざかりましたが、まだ弱い雨雲が日本海側を中心に広がっています。 きのう18日(水)からの雨の原因となった低気圧や前線は、これから日本の東へ進み、西日本周辺はきょう19日(木)の