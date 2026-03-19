現行の2022年から26年までの労使協定（CBA）では、フリーエージェントとしてマイナー契約を結んだ「ArticleXX（B）」該当選手に対し、統一されたオプトアウト日が設定されている。この条件は主に、MLBで6年以上のサービスタイムを持ち、前年シーズンをメジャーのロースターまたは負傷者リストで終えた選手に適用される。これらの契約における統一オプトアウト日は、開幕5日前、5月1日、6月1日の3回に設定されている。今季