アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）は18日、政策金利を据え置くことを決めました。「中東情勢による経済の影響が不透明」だとしています。FRBは声明で「中東情勢によるアメリカ経済への影響は不透明」だとした上で、「経済活動は堅調なペースで拡大している」「失業率はここ数カ月、ほとんど変化しておらず、インフレ率は依然としてやや高水準」だと指摘し、政策金利を2会合連続で3.5％から3.75％に据え置くと発