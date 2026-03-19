俳優の窪田正孝（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。愛猫が亡くなったことを報告した。窪田は「3月16日の夜ニコが天国へ行きました」と愛猫が亡くなったことを伝えた。また「ニコは人間のような性格でグルメで食べることが大好きいつも冷蔵庫の前を陣取ってた。夏はベランダで日向ぼっこ。寒いのは大嫌いだけど冬の時期しか一緒に寝てくれない」などと思い出を振り返った。「約5ヶ月の闘病生活本当にお疲れさま」と労